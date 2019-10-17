В РПЦ усмотрели в признании ПЦУ угрозу "всеправославному единству"

По словам патриарха Кирилла, признание Украинской церкви затрагивает "саму суть межцерковных отношений".

Патриарх Московский Кирилл усмотрел в признании Православной церкви Украины (ПЦУ) другими церквями угрозу «всеправославному единству».

Читайте такжеГреческая церковь первой признала Православную церковь Украины (видео)Соответствующее заявление он сделал 17 октября на открытии заседания Священного синода Русской православной церкви, сообщают РИА Новости.

«Эта тема затрагивает саму суть межцерковных отношений, и негативное развитие этой темы может нарушить всеправославное единство», – сказал он.

Как ранее сообщал УНИАН, РПЦ шантажировала греческих архиереев, чтобы они не признали ПЦУ.