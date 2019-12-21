Меня зовут Юля: в российской психбольнице нашли пропавшую 16 лет назад девочку

В 2003 году девочку нашли перед витриной магазина в Красноярске. Она не реагировала на вопросы продавцов, не помнила, кто она, и могла назвать только свое имя - Юля.

Семья из Томска Российской Федерации отыскала в Красноярске родственницу с потерей памяти, которая пропала 16 лет назад.

Об этом сообщает сайт НГС24.

Как выяснилось, в 2003 году девочка попала в психоневрологический диспансер, о чем ее родные все эти годы не знали. Ее нашли перед витриной магазина в Красноярске.

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Telegram-канал Life Shot пишет, что она не реагировала на вопросы продавцов, не помнила, кто она, и могла назвать только свое имя - Юля.

Установить ее личность или найти родственников не удалось, хотя ориентировки с фотографией девочки были разосланы по всей стране. После обследования Юлю направили в психдиспансер, где она провела 16 лет.

В начале 2019 года поиском ее родственников занялась красноярская поисковая организация «Поиск пропавших детей».

«Мы узнали об этой девушке недавно и решили подключить к поискам соцсети. У нас был похожий случай, когда родных не могли найти в течение семи лет, а после распространения ориентировок в соцсетях близкие нашлись за три дня», - объясняла в феврале ее руководитель Оксана Василишина.

В пятницу, 20 декабря, волонтерам позвонил мужчина, утверждавший, что узнал в Юле свою пропавшую сестру. Имена ее родных, матери и отца не противоречили уже имевшейся у «Поиска пропавших детей» информации. Родственники рассказали, что до исчезновения Юля жила в Томске. Они надеются, что им разрешат забрать ее домой.

Как сообщал УНИАН, в российском селе Паниковец Липецкой области местные жители инсценировали похищение своей 8-летней дочери, чтобы ребенок не ходил в школу.