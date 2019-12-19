Оказался однофамильцем: в РФ полицейские по ошибке 40 минут избивали военного

После того, как в полиции узнали, что военнослужащий обратился в прокуратуру, ему пригрозили «повесить» дело об угрозах некой семье.

Сахалинские полицейские перепутали военнослужащего, который пришел подать заявление о краже телефона, с преступником и избили его.

Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает Sakh.com.

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По данным агентства, 38-летний военнослужащий из города Анивы потерял телефон и решил написать заявление в полицию. Но в отделении полиции его избили трое мужчин в штатском.

По словам пострадавшего, его били руками и ногами на протяжении 30-40 минут и отпустили только после того, как решили сверить данные паспорта и выяснили, что его приняли за находившегося в розыске однофамильца.

После этого военнослужащий снял побои. Медики зафиксировали у него ушибы, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Мужчина написал заявление в прокуратуру. После этого его вызвали в полицию и пригрозили «повесить» на него дело об угрозах некой семье. Но военнослужащий пояснил, что беседу он записал на диктофон, а в числе беседовавших с ним были двое из трех избивавших его полицейских.

По информации «Сибирь.Реалии», в пресс-службе регионального главка СКР подтвердили, что по факту случившегося проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, 36-летний россиянин Тимур Хинчагов умер в реанимации после допроса в отделении полиции поселка Бор Ленинградской области РФ.