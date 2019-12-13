В Крыму "соцработник" украла у пенсионерки золотые коронки и 1,2 миллиона рублей

В Алуште у старушки украли коробку с ценными вещами на сумму более 3 млн рублей.

В Алуште обворовали пожилую даму. Как удалось выяснить журналистам, у 78-летней пенсионерки пропала обувная коробка, где она хранила много ценного.

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Как сообщают Новости Крыма, полицейским крымчанка рассказала, что ее обворовала незнакомая женщина, которая представилась работником социальной службы.

У бабушки хитрая мошенница увела 1,2 миллиона рублей, 30 тысяч долларов, 60 евро, 12 зубных коронок из чистого золота и несколько золотых монет времен Российской Империи.

Кроме этого, были украдены ювелирные изделия и документы. Общая сумма ущерба составила больше трех миллионов рублей.

Пенсионерка смогла обрисовать внешность своей обидчицы: на вид девушке 28-35 лет, рост 160 сантиметров, полная, светлый волосы до плеч.

Женщина славянской внешности была одета в светлую матерчатую куртку и темные брюки.

По этим приметам воровку разыскивают полицейские. Возбуждено уголовное дело.