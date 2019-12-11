Суровый "русский мир": стало известно, сколько зарабатывают коммунальщики ОРДЛО

Самая большая зарплата на КП «Донэлектроавтотранс» составляет 2,4 тысячи гривень.

В сети появились фотографии с заработной платой коммунальщиков общественного транспорта на оккупированной части Донбасса.

Фото в Twitter опубликовал пользователь Necro Mancer.

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В обнародованном объявлении по поиску сотрудников в КП «Донэлектроавтотранс» за должность мойщика боевики предлагают 3 748 рублей (или 1,4 гривни), слесаря – 4 640 рублей (или 1 728 гривень), кузнец на молотах и прессах – 6 660 рублей (или 2 481 гривна), уборщик – 3 580 рублей (1 333 гривны), подсобный работник – 3 470 рубля (1 292 гривны).

Как сообщал УНИАН, российский пропагандист Владимир Соловьев отреагировал на слова украинского президента Владимира Зеленского посетить зону конфликта на востоке Украины.