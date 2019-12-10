Второй поход якутского шамана на Москву: начались обыски и задержания сторонников

Тем временем шаман продолжает свой путь.

В России сотрудники ФСБ в Якутии задержали Евгения Ростокина, члена отряда шамана Александра Габышева, который возобновил поход в Москву для «изгнания Путина».

Об этом рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, передает «МБХ медиа».

Читайте такжеЯкутский шаман возобновил свой поход на Москву для изгнания Путина, с собой взял 4 собак«Сам шаман продолжает путь», – отметил он.

Как передает «Новая газета», позже силовики пришли с обыском в дом шамана.

Накануне сотрудники ФСБ приходили в домой к сестре Александра Габышева Екатерине и пытались вручить ей повестку на имя шамана о явке в следственную часть УФСБ. Она отказалась брать повестку и предложила силовикам передать повестку шаману лично.

Ранее УНИАН сообщал, что Александр Габышев летом 2019 года начал свой первый поход на Москву с целью «изгнать» Владимира Путина. 18 сентября его задержали на границе Бурятии и Иркутской области. После этого на Габышева завели дело о публичных призывах к экстремистской деятельности.