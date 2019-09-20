Шамана, который ритуалами хотел выгнать Путина из Москвы, обвиняют в экстремизме

Правозащитник убежден, что таким образом власть Кремля пытается заставить мужчину самоизолироваться.

Шамана из Якутии Александра Габышева, который шел пешком в Москву "выгонять Путина из Кремля", обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности.

Об этом Сибирь. Реалии сообщил координатор правозащитного движения "Открытая Россия" Алексей Прянишников, отметив серьезные нарушения при задержании мужчины.

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По его словам, Габышева заставили подписать согласие на обследование в психдиспансере в обмен на подписку о невыезде.

"Конечно, это незаконно – они должны были требовать это через суд. Плюс ко всему – ночное задержание и отказ всех ведомств – ФСБ, МВД, следственного комитета – отвечать на наши официальные запросы о месте пребывания Габышева, то есть фактически попытки его скрыть – безусловное нарушение", – сказал он.

Правозащитник уверен, что таким образом власть пытается уменьшить резонанс, но получает обратный эффект, "и ничему не учатся, наступают на те же грабли".

Сейчас с Габишевым работают два юриста организации. Планируется подать заявление об отказе проходить обследование, согласие на которое было получено незаконным путем.

"Они пытаются заставить его самоизолироваться", – добавил Прянишников.

Шаман Александр Габышев пешком отправился из Якутии в Москву весной этого года.

«Он (Бог) указал на путь. Вот он (Путин) – враг твой. Выгони его», – говорил о цели похода сам Габышев в одном из интервью.