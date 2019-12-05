В России мужчина убил жену с тещей и подрезал дочь

Двухлетней дочке отец нанес непроникающие порезы предплечья и живота.

В Краснодарском крае Российской Федерации задержали мужчину, убившего жену с тещей и изрезавшего двухлетнюю дочь.

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Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Мужчина обратился в полицию и рассказал, что зарезал жену, тещу и ранил двухлетнюю дочь. Причиной стала бытовая ссора с супругой, после которой женщина легла спать, а он набросился на нее с ножом. Затем убийца напал на тещу - та пыталась спастись, выбежав на улицу, но зять догнал ее во дворе дома. Девочке отец нанес непроникающие порезы предплечья и живота.

Следователи возбудили уголовное дело по факту двойного убийства.

Раненую девочку доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает. Вместе с ней забрали семилетнего брата. Решается вопрос об определении их дальнейшего места жительства.

По данным «Интерфакса», подозреваемый состоит на учете у психиатра с депрессией. Из дома изъяли складной перочинный нож, являвшийся орудием убийства.

Как сообщал УНИАН, в Саратове расследуют уголовное дело серийного насильника, который убил двоих своих любовниц за два месяца, еще двоим удалось сбежать.