Серийный насильник: россиянин за два месяца изнасиловал четверых и убил двоих любовниц

Тело одной из своих жертв преступник спрятал в неотапливаемой части дома, где оно пролежало несколько недель.

В Саратове расследуют уголовное дело серийного насильника, который убил двоих своих любовниц за два месяца, еще двоим удалось сбежать.

Об этом передает Lenta.ru.

Читайте такжеВ России подозреваемый в ритуальном убийстве сына считает себя "учеником Иисуса" (видео)Отмечается, что 59-летний мужчина еще в конце ноября 2018 года изнасиловал в своем частном доме 40-летнюю женщину и удерживал ее там два дня. Позже ей удалось сбежать, когда он решил взять ее с собой и поехать к другу. Однако потерпевшая в полицию не обратилась.

14 декабря 2018 года он привел домой 45-летнюю женщину и изнасиловал ее. Жертва сбежала, но также не подавала заявления в полицию, опасаясь мести. Побег жертв не остановил обвиняемого – уже 1 января, отмечая Новый год с любовницей, с которой он познакомился летом и какое-то время жил вместе, он поссорился с женщиной, изнасиловал ее и убил. Тело он спрятал в неотапливаемой части дома, где оно пролежало до февраля.

Уже в конце января он пригласил жить с собой другую женщину и в феврале, после ссоры, изнасиловал ее и убил. Следствие по делу продолжается.

Как ранее сообщал УНИАН, в России девятиклассник изнасиловал 11-летнюю девочку.