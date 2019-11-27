Приревновал к скоту: в России мужчина до смерти забил мухобойкой свою подругу

Мужчине показалось, что его сожительница слишком долго убирала за скотом.

В Саратовской области Российской Федерации местный житель до смерти забил свою сожительницу мухобойкой.

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Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, 29 июля 55-летний саратовец в сторожевом домике по месту своей работы выпивал с подругой, когда та отправилась во двор убирать за скотом. Слишком долгое отсутствие женщины вызвало у ее сожителя «приступ ревности».

Когда она вернулась, мужчина «высказал ей все накопившиеся претензии» и жестоко избил кулаками и мухобойкой.

После нападения пара продолжила выпивать, после чего легла спать. Однако ночью женщина умерла, и ее сожителю пришлось вызвать полицию.

Установлено, что смерть женщины наступила из-за травмы головы.

В отношении саратовца возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Суд Саратовской области приговорил его к десяти годам колонии.

Как сообщал УНИАН, в Москве мужчина напал на свою бывшую жену с ножом, которая отказалась отдавать ему ребенка.