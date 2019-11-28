В России родители-сектанты убили 9-летнего мальчика: били плетками и засунули кляп в рот

Следователи рассматривают версию сектантского ритуала.

В российском Екатеринбурге в четверг, 28 ноября, в лесопарковой зоне нашли тело мальчика с признаками насильственной смерти.

На теле ребенка множественные гематомы, во рту - кляп. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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По предварительным данным, мальчик умер от удушения. Уже известно, что ребенок проживал в Белоруссии. Тревогу забила родственница мальчика, когда его мать вернулась на родину без сына. Женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В Екатеринбурге уже задержаны несколько человек, всех из проверяют на причастность к убийству. Следователи рассматривают версию сектантского ритуала.

По данным источников газеты КП, 9-летний мальчик погиб от того, что его сначала били плетками, чтобы «изгнать из него бесов», а потом засунули в рот кляп.

«При обыске в квартире была найдена библия. Но самое страшное, что во всем этом ритуале предположительно участвовал отец ребенка. Возможно, действовала секта», — сказал собеседник издания.

По его данным, ребенок был убит в квартире матери, после чего его тело было перевезено и было закопано в районе лесопарка.

Ранее в Саратовской области Российской Федерации местный житель до смерти забил свою сожительницу мухобойкой.