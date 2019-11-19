Украина разработала современный аппарат для перевозок груза на Луну (фото, видео)
16:54, 19 ноября 2019Наука и IT
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Проект разработан для исследований поверхности Луны и доставки на естественный спутник Земли полезного груза массой до 150 килограммов.
Макет аппарата презентовали на международной авиационно-космической выставке в Дубае / Скриншот
Украинские конструкторы из бюро «Южное» презентовали проект лунного лендера из семьи посадочных аппаратов.
Макет аппарата презентовали на международной авиационно-космической выставке в Дубае, передает пресс-служба бюро.
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Проект разработан для исследований поверхности Луны и доставки на естественный спутник Земли полезного груза массой до 150 килограммов: с возможностью трехкратного перелета с научным оборудованием.
«В перспективе это открывает новые возможности для научно-исследовательской деятельности, поиска полезных ископаемых на Луне», – говорится в сообщении.
Как сообщалось, днепровские разработчики создали сверхзвуковую ракету «Молния», что принадлежит к новому поколению противотанковых ракет.
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