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Украина разработала современный аппарат для перевозок груза на Луну (фото, видео)

16:54, 19 ноября 2019
Наука и IT
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Макет аппарата презентовали на международной авиационно-космической выставке в Дубае / Скриншот

Макет аппарата презентовали на международной авиационно-космической выставке в Дубае, передает пресс-служба бюро.

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Проект разработан для исследований поверхности Луны и доставки на естественный спутник Земли полезного груза массой до 150 килограммов: с возможностью трехкратного перелета с научным оборудованием.

«В перспективе это открывает новые возможности для научно-исследовательской деятельности, поиска полезных ископаемых на Луне», – говорится в сообщении.

Как сообщалось, днепровские разработчики создали сверхзвуковую ракету «Молния», что принадлежит к новому поколению противотанковых ракет.

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Теги: #Украина#спутник#Луна