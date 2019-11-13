В России на суде подменили "кота-наркокурьера", который был важным вещдоком

По версии следствия, подсудимый хотел наладить канал поставки наркотиков в колонию, использовав для этого кота.

В Новомосковске Тульской области РФ судят заключенного колонии, который обвиняется в попытке наладить канал поставки наркотиков с помощью кота. Указанный кот служил в деле главным вещественным доказательством, но сторона защиты утверждает, что его подменили.

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Подробности разбирательства приводит «КомменсантЪ». По версии следствия, заключенный колонии №6 Эдуард Долгинцев решил наладить канал поставки наркотиков с воли. Для этого он якобы приручил кота и передал его знакомым в городе.

Те якобы должны были надеть на животное ошейник с тайником и выпустить его около колонии — чтобы кот захотел вернуться домой. Но мужчин с котом у тюремной ограды задержали полицейские. Кота признали вещдоком «серо-бело-черного цвета» и отправили на передержку в местный зооуголок.

В дальнейшем выяснилось, что кот из зооуголка сбежал. Сторона защиты требовала закрыть дело, утверждая, что следствие потеряло главное вещественное доказательство. Тем не менее, в понедельник обвинение представило «вещдок» в суде. Переноску с котом поставили прямо на судейский стол.

При изучении кота сторона защиты пришла к выводу, что это вовсе не тот кот, которого передавали на хранение в зооуголок.

«В деле присутствует фототаблица с котом, есть видеозапись, когда сотрудники снимают машину и кота в ней. После этого телевидение снимало того самого кота в зооуголке. Везде у того кота все четыре лапы были белые. А нам привезли кота, у которого передняя левая лапа полосатая. Другой окрас морды — у того нос был полностью белый, у этого нос также полосатый. Получается, что они принесли другого кота», — рассказал журналистам адвокат Дмитрий Сотников.

Адвокат считает, что утерю вещдока — и без того серьезное нарушение — обвинение утяжелило фальсификацией вещественного доказательства.

Услышав претензии защиты к представленному коту, суд объявил перерыв до 14 ноября. Защита обещает подготовить письменное обращение о подмене вещественного доказательства к следующему заседанию.

Ранее сообщалось, что британским заключенным наркотики и телефоны передавали в зашитых крысах.