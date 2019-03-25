Британским заключенным наркотики и телефоны передавали в зашитых крысах (фото)

Такой способ передачи контрабанды зафиксировали впервые.

В мужской тюрьме английского графства Дорсет контрабандисты передавали наркотики, зашивая их в крыс.

В тюрьме Дорсета придумали новый способ для передачи контрабанды. Об этом пишет Sky News.

Читайте такжеПенсионер снял на видео мышь, которая каждую ночь "впитывала" в его гараже

Здесь телефоны и наркотики зашивали в животы крыс. Грызуны не выдерживали и умирали, поэтому их забрасывали на территорию тюрьмы мертвыми. Узнику нужно было только забрали крысу и вытащить то, что передали.

Таким образом на территорию передавали мобильные телефоны, каннабис, таблетки в пакетах, SIM-карты и зарядные устройства. Этот метод передачи работники зафиксировали впервые. Сколько уже успели передать контрабанды таким образом, неизвестно.