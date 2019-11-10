Названа причина смерти расчлененной профессором российской студентки

Аспирантка и сожительница 63-летнего профессора Анастасия Ещенко была убита около 2:00 часов 8 ноября из обреза малокалиберной винтовки.

Выпускница российского ВУЗа Анастасия Ещенко, в убийстве которой подозревают доцента, историка Олега Соколова, погибла от огнестрельного ранения.

Об этом сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах и правоохранительных органах.

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«Аспирантка и сожительница Соколова Анастасия Ещенко была убита около 2:00 часов 8 ноября из обреза малокалиберной винтовки. Инцидент произошел после ссоры между Соколовым и Ещенко», - заявил собеседник «Интерфакса».

Он утверждает, что после убийства Соколов решил расчленить тело. При обыске у ученого дома были в том числе обнаружены обрез, из которого, по версии следствия, была застрелена девушка, и около полусотни патронов.

Как сообщал УНИАН, Олег Соколов был задержан утром в субботу, 9 ноября, когда привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет, в котором находились отрезанные руки убитой. Сам Соколов находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Мужчина признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.

В квартире преподавателя сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой молодой женщины и ее отрезанную голову, а в рюкзаке — травматический пистолет.