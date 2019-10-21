"Пожар, а дети мультик смотрят": в российском ТЦ забыли эвакуировать кинозал с детьми

Мама девочки утверждает, что в зале включили свет и открыли двери только после того, как она забрала детей.

В российской Рязани в воскресенье, 20 октября, при эвакуации торгового центра «Барс» забыли про кинозал с детьми.

Об этом рассказала изданию «Подъем» женщина, которой пришлось самостоятельно выводить своих детей из кинозала.

Инцидент произошел около 17:00. Женщина с супругом проводили девятилетнюю дочь и ее друга в кино и стали ждать детей в коридоре.

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«Вдруг началась какая-то суматоха, я услышала от кого-то, что идет эвакуация в "Барсе", а при этом все тихо и никакого персонала рядом… На кассе девушка молчала в ответ на мои вопросы, и только парень, который сдавал билет, сказал, что идет эвакуация. При этом ни звуковых сигналов, ничего не было…. Зал почти полон. Я стала говорить, что надо уходить. Люди мне не верили, ведь мультфильм не остановили», - рассказала Селиванова.

Мама девочки утверждает, что в зале включили свет и открыли двери только после того, как она забрала детей.

Женщина также заметила, что в торговом центре не было специальных знаков о путях эвакуации, посетители выходили хаотично, у запасного выхода на улице вместо дорожки лежала груда камней.

«И когда мы спустились, выяснилось, что людей действительно эвакуировали, уже стояли пожарные машины. Это кошмар! Тут уже пожар тушат, люди выведены, а дети смотрят мультфильм. Может быть, просто забыли про этот зал. Я не понимаю, как это могло случиться», — заключила она.

Напомним, 25 марта 2018 года в ТРЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово произошел крупный пожар. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. Погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок. Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.

Российские СМИ ссылаясь на результаты экспертизы, сообщали, что пожар начался в светодиодном светильнике, который залила талая вода с крыши.