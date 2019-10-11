К месту убийства стягивается весь город: в России убийце 9-летней девочки грозит самосуд (видео)

Тысячи жителей города, родственники и полиция два дня искали ребенка, который вышел в школу 9 октября и не вернулся.

В Саратове Российской Федерации нашли мёртвой 9-летнюю девочку Лизу Киселёву, которую искали двое суток. Задержанному убийце грозит самосуд от местных жителей.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Тысячи жителей города, родственники и полиция два дня искали ребенка, который вышел в школу 9 октября и не вернулся. Сегодня вечером тело Лизы нашли между гаражей на улице Высокая. Официального подтверждения данной информации от правоохранительных органов пока не поступало.

В связи с этим на место убийство стягиваются жители Саратова. Организаторы поисков просят людей покинуть территорию и отправиться по домам. Сейчас толпа мешает работе СК - из-за этого нет возможности приступить к следственным действиям на месте убийства и привезти подозреваемого.

Толпа уверена, что преступник находится в одном из гаражей. До этого местные раскачивали автомобиль полиции, думая, что он может находиться там. Однако одному из толпы удалось залезть внутрь, и машина оказалась пуста.

Позже стало известно, что подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой вывели из гаражей в маске.

«К месту, где может находиться потенциальный убийца Лизы Киселевой, стягивается буквально весь город. Ближайшие улицы встали в пробках», - говорится в сообщении.

У многих жителей в руках палки, к месту стянуты дополнительные силы полиции.

Как сообщал УНИАН, в России убийца избежал смертной казни и досрочно вышел из колонии, но снова взялся за свое - он изнасиловал 7-летнюю девочку.