Голый торс Путина на рыбалке в Сибири взорвал соцсети (фотожабы)

15:37, 06 августа 2017
Курьёзы
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Путин порыбачил под водой и подставил свой голый торс солнцу.

Путин на рыбалке хвастался голым торсом / Соцсети

Российский президент Владимир Путин взял короткий отпуск и вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отправился в Туву.

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Через некоторое время в сети появилась порция снимков Путина с голым торсом. Конечно же, пользователи соцсетей сразу же отреагировали на это:

Ранее в сети появились фото "необычной" яхты, на носу которой размещена скульптура президента РФ Владимира Путина.

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Теги: #торс Путина#Путин на рыбалке