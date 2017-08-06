Голый торс Путина на рыбалке в Сибири взорвал соцсети (фотожабы)

Российский президент Владимир Путин взял короткий отпуск и вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отправился в Туву.

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Через некоторое время в сети появилась порция снимков Путина с голым торсом. Конечно же, пользователи соцсетей сразу же отреагировали на это:

Ранее в сети появились фото "необычной" яхты, на носу которой размещена скульптура президента РФ Владимира Путина.