Голый торс Путина на рыбалке в Сибири взорвал соцсети (фотожабы)
15:37, 06 августа 2017Курьёзы
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Путин порыбачил под водой и подставил свой голый торс солнцу.
Путин на рыбалке хвастался голым торсом / Соцсети
Российский президент Владимир Путин взял короткий отпуск и вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отправился в Туву.
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Через некоторое время в сети появилась порция снимков Путина с голым торсом. Конечно же, пользователи соцсетей сразу же отреагировали на это:
Ранее в сети появились фото "необычной" яхты, на носу которой размещена скульптура президента РФ Владимира Путина.
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