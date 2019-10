В России гей судится с Apple за "доведение до гомосексуализма": решил попробовать и "погряз"

Москвич требует выплатить ему компенсацию в размере 1 миллиона рублей.

Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред».

В своем иске заявитель указал, что несколько лет назад скачал из App Store на свой смартфон приложение для операций с криптовалютами. Летом 2019 года ему на кошелек были перечислены 69 GayCoins. Перевод сопровождался сообщением на английском «Don’t blame until you do that», которое он перевел как «Не осуждай, не попробовав».

«Я подумал, действительно, как можно судить о чем-то, не попробовав. И решил попробовать однополые отношения», – написал москвич.

По его словам, Apple «подтолкнула его к гомосексуализму». И за два месяца он «погряз в интимной близости» и начал встречаться с мужчиной. Разумилов сообщил, что его жизнь изменилась в худшую сторону, он «не может выбраться назад» и не знает, как рассказать обо всем родителям.

