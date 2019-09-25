До официального исправления ошибки любые сторонние клавиатуры с iOS-устройств рекомендуется удалить.

Компания Apple предупреждает пользователей о проблеме безопасности в новой iOS 13, которая затрагивает сторонние клавиатурные приложения.

Ошибка позволяет сторонним клавиатурам включать "полный доступ" без вашего разрешения, пишет НВ со ссылкой на TNW.

Эта ошибка, которая не исправлена в последних обновлениях, выпущенных 23 сентября, потенциально может позволить производителям клавиатуры собирать данные о нажатиях клавиш без вашего ведома и передавать их на свои серверы.

Клавиатуры сторонних производителей, такие как GBoard, SwiftKey и Grammarly, можно запускать как отдельное приложение или запрашивать "полный доступ" для взаимодействия с другими приложениями и предоставления дополнительных функций.

Но, согласно документу поддержки, выпущенному компанией, ошибка в программном обеспечении может привести к тому, что эти приложения получат «полный доступ», даже если он не был одобрен.

Отметив, что ошибка не влияет на встроенную клавиатуру Apple или другие приложения клавиатур, которые не используют полный доступ, компания заявила, что планирует решить эту проблему в следующем обновлении программного обеспечения.

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Отмечается, что "полный доступ" также позволяет разработчику клавиатуры собирать все данные о нажатии клавиш и все, что вы вводите. к примеру, когда вы предоставляете Gboard полный доступ, она позволяет выполнять поиск Google прямо с клавиатуры. При этом ваши запросы будут отправлены в Google, но никакие другие данные не будут переданы. Таким образом, в случае известного разработчика особых причин для беспокойства нет.

Но если это приложение от менее известного разработчика, и вам неудобно делиться такими данными нажатия клавиш, вам нужно проверить, был ли включен полный доступ без вашего ведома. Для этого нужно открыть меню "Настройки - Общие - Клавиатура - Клавиатуры" и ознакомиться с установленными сторонними приложениями, которые могут использовать полный доступ к системе. До официального исправления бага любые сторонние клавиатуры с iOS-устройства рекомендуется удалить.

Тем не менее, проблем с обновлением системы до версии iOS 13 быть не должно, ситуацию с клавиатурами также обещают вскоре исправить.