В России всех военных бесплатно отправят в цирк

Военные смогут ходить в цирк по военному билету.

В России хотят разрешить бесплатное посещение цирка военнослужащим. Минобороны РФ ведет переговоры с Росгосцирком о том, чтобы они получили право входить на представление, предъявив военный билет.

Как рассказал гендиректор Росгосцирка Владимир Шемякин, его организация реализует несколько социальных программ. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Ведомство восстанавливает досуговые центры, и у нас есть обоюдное движение, чтобы наши военнослужащие посещали цирки по какому-то своему военному билету", - добавил Шемякин.

Подробности программы не уточняются.