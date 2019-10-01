Сварила заживо в ванной: в России санитарка убила подростка-инвалида

Воспитанница интерната получила ожоги второй степени. Спасти ее медикам не удалось.

В России 15-летняя пациентка дома-интерната для умственно отсталых детей скончалась от ожогов, полученных в ванной с кипятком, в которую ее посадила санитарка учреждения.

Как сообщает Telegram-канал Hue, трагедия произошла в селе Кировское Сахалинской области.

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Санитарка, которая должна была купать девушку, посадила ее в ванну, но не проверила температуру воды. Из крана полился кипяток.

Пациентка получила ожоги второй степени. Подростка срочно доставили в больницу, однако врачи не смогли ее спасти.

Прокуратура Сахалина начала проверку обстоятельств смерти воспитанницы интерната.

Как сообщал УНИАН, в Кузбассе (Россия) 13-летний подросток избивал 9-летнего школьника по лицу за отказ кушать камни, еще один снимал это на видео.