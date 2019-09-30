В сети появилось видео, как священник РПЦ изгоняет "компьютерного беса и князя тьмы Эйфона"

Отец Сергий - довольно известный священник РПЦ.

Наставник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Николай Романов), который является духовником бывшего "прокурора" оккупированного Крыма Натальи Поклонской, провел обряд изгнания "компютерного беса и князя тьмы Эйфона".

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Видеозапись обряда над 13-летним ребенком распространили в соцсетях. Так, в ходе службы священник РПЦ вызвал из толпы девочку, начал читать ей мораль и обвинять в том, что она "одержима бесом".

Отец Сергий заявил, что компьютерная техника дана невежественным людям, чтобы покорять их умы и ускорить пришествие "князя тьмы Эйфона".

По информации СМИ, отец Сергий в прошлом отбыл наказание в одной из исправительных колоний Нижнего Тагила за убийство и грабеж. После освобождения из мест лишения свободы он посвятил себя служению Богу и в настоящее время считается влиятельным церковным иерархом. По неофициальным данным, Наталья Поклонская венчалась в этом храме в 2014 году. Отец Сергий также считается духовником экс-"прокурора" оккупированного Крыма.

Ранее СМИ сообщали, что священника из РФ подозревают в изнасиловании семи усыновленных детей.