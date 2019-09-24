В России медсестра забыла салфетки в теле новорожденной девочки

Ребенок прожил с салфетками внутри три месяца.

В российской Чите суд обязал Забайкальский краевой перинатальный центр выплатить 1,25 миллиона рублей родителям новорожденной девочки, во влагалище которой медсестра забыла салфетки.

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Отмечается, девочка родилась в январе 2017 года. Медсестра увидела, что у ребенка вагинальное кровотечение и с помощью пинцета ввела в тело младенца две проспиртованные синтетические салфетки.

Новорожденная провела в больнице еще неделю, но медсестра не извлекла салфетки и никому не сообщила о них при выписке. В итоге девочка прожила с инородными предметами в теле еще три месяца, из-за чего у нее образовался пролежень, развился вульвовагинит и «была повреждена девственная плева».

В отношении медсестры было возбуждено уголовное дело об умышленном причинение легкого вреда здоровью и оставлении в опасности. Однако его прекратили в мае, поскольку срок давности привлечения к ответственности истек.

Читайте такжеВ России женщина во время селфи прострелила себе головуПри этом когда семья ребенка обратилась к правоохранителям, сначала возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Следователи подозревали членов семьи, в том числе шестилетнюю сестру потерпевшей, их отца и тетю с инвалидностью.

В итоге родители вместе с адвокатом смогли установить происхождение салфеток – их использовали в перинатальном центре для протирки оборудования. Позже медсестра созналась в содеянном. На допросе она рассказала, что собиралась вытащить инородные предметы, но забыла, хотя мать жаловалась ей на вагинальные выделения у дочери. По словам медсестры, она переживала за ребенка, но боялась признаться. В итоге женщина раскаялась и попросила у родителей прощения.

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