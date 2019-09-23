"Поставят раком": в РФ медики пожаловались на низкую зарплату и могут поплатиться

На следующий день после подачи жалобы медикам устроили "бучу".

Сотрудникам станции скорой помощи Саткинского района Челябинской области начали угрожать после коллективной жалобы на низкую зарплату.

Читайте такжеВ РФ задержали сторонников шамана, шедшего изгонять ПутинаОб этом рассказал водитель скорой Сергей Павлов, пишет Lenta.ru.

«На следующий день заведующая медчасти устроила такую бучу, орала безбожно, мол, какое право вы имеете писать на главврача, он поставит вас всех раком», – отметил водитель.

Отмечается, что 19 сентября более 40 сотрудников скорой помощи написали жалобу главврачу с требованием объяснить, почему у них убрали стимулирующие выплаты. Водитель Дмитрий Бурдин рассказал, что оклад подняли, но выплаты без предупреждения урезали на 80 процентов, и общая сумма зарплаты теперь составляет около 15 тысяч рублей. В региональном Минздраве подтвердили эту информацию.

Ранее российский врач Павел Апостол, который жаловался на плохие условия в комнате отдыха сотрудников скорой помощи, сообщил, что на него написали два заявления в полицию. Апостол уточнил, что одну из жалоб направил муж главврача, являющийся начальником хозяйственной части больницы. По словам медика, выложенные фотографии комнаты отдыха «оскорбили честь и достоинство главврача».

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