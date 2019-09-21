В России помпезно открыли пластиковое окно в детсаду (фото)

Местные чиновники даже перерезали красную ленту, прицепленную к стене.

В селе Айкино (Коми, РФ) с участием местных чиновников устроили торжественное открытие пластиковых окон и балконных дверей в детском саду.

Об этом сообщает Znak.com.

В заведении установили шесть новых окон и 12 балконных дверей. Открывать их приехала целая когорта местных чиновников: заместитель руководителя районной администрации по финансово-экономической и налоговой политике Анжела Карпова, руководитель управления экономического развития Александр Малафеев, начальник управления образования Елена Пекач, родительский комитет и другие.

Во время "торжеств" перед детьми перерезали ленточку, нацепленную к стенам возле окна.

Недавно похожий случай произошел в Беларуси. Там народный депутат вместе с бизнесменами подарил местным жителям новые перила, которые установили вместо старых, деревянных. Металлическую конструкцию длиной в несколько метров перевязали красной лентой, с другой стороны привязали к колышку. Впоследствии торжественно разрезали ее.