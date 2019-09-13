Засунул карабин в зад: экс-офицеру ФСБ дали 4 года колонии за пытки бизнесмена

В 2015 году бизнесмен попросил знакомого заставить любовника своей жены сделать ему минет. В последствие оказалось, что горе-любовником был бывший сотрудник Следственного комитета.

Бывшего сотрудника ФСБ Илью Кирсанова приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о насилии над бизнесменом Игорем Саликовым, которому он засадил в задний проход охотничий карабин. Правозащитники назвали это первым подобным приговором

Об этом сообщает Медиазона.

Читайте такжеПесни по кругу: в РФ зэков Владимирского централа пытают круглосуточной музыкой

Подсудимого признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и оружия с причинением тяжких телесных.

Обвиняемый свою вину отрицает. Он предположил, что потерпевший сам нанес себе увечья, потому что неоднократно ходил в туалет, а после жаловался на боль в животе. Бывший ФСБ-шник настаивает, что штаны потерпевшего были целые, а на карабине не осталось никаких следов крови или фекалий.

Кирсанова также обязали выплатить пострадавшему компенсацию в 700 тысяч рублей и покрыть 60 тысяч рублей расходов на адвоката.

25-летний Илья Кирсанов выехал на задержание петербургского предпринимателя Игоря Саликова в мае 2018 года.

В 2015 году бизнесмен попросил знакомого заставить любовника своей жены сделать ему минет. Все это они записывали на камеру. Видео нашли и возбудили уголовное производство, а тем самым горе-любовником оказался бывший сотрудник Следственного комитета.

Как сообщал УНИАН, суд в Красноярском крае приговорил бывшего замначальника красноярского управления Федеральной службы исполнения наказаний к четырем годам лишения свободы условно за превышение полномочий (п. «а» ч. 3 ст.286 УК).