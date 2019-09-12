В России боец ВДВ зацепился за крюк и повис в торце дома (видео)

Боец повис на уровне третьего этажа пятиэтажного здания.

В России боец Воздушно-десантных войск зацепился за крюк и повис на торце дома.

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Telegram-канал Baza опубликовал видео спасательной операции.

Курьезный случай произошел в Уссурийске во время учебного прыжка с парашютом. Боец ВДВ приземлился на крышу жилого дома, но не смог там удержаться и сорвался.

Молодого человека спасло снаряжение, которое зацепилось за крюк, и он повис на уровне третьего этажа пятиэтажного здания.

В российской Костроме 9 мая в кафе "Валенок" офицеры 331-го гвардейского парашютно-десантного полка РФ устроили пьяный дебош. А чтобы отбиться от полицейских, они вызвали "группу антитеррора".