В России боец ВДВ зацепился за крюк и повис в торце дома (видео)
11:25, 12 сентября 2019Русский міръ
844 0
Боец повис на уровне третьего этажа пятиэтажного здания.
Молодого человека спасло снаряжение, которое зацепилось за крюк / скриншот
В России боец Воздушно-десантных войск зацепился за крюк и повис на торце дома.
Читайте такжеИзбивший пропагандиста НТВ российский "десантник" шокировал всех заявлением (видео)
Telegram-канал Baza опубликовал видео спасательной операции.
Курьезный случай произошел в Уссурийске во время учебного прыжка с парашютом. Боец ВДВ приземлился на крышу жилого дома, но не смог там удержаться и сорвался.
Молодого человека спасло снаряжение, которое зацепилось за крюк, и он повис на уровне третьего этажа пятиэтажного здания.
В российской Костроме 9 мая в кафе "Валенок" офицеры 331-го гвардейского парашютно-десантного полка РФ устроили пьяный дебош. А чтобы отбиться от полицейских, они вызвали "группу антитеррора".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter