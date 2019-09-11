12-летняя москвичка по дружбе отдала ромам полтора миллиона рублей

Одна из ромок несколько дней звонила школьнице Алисе и входила к ней в доверие.

В Москве 12-летняя школьница Алиса по дружбе отдала ромам полтора миллиона рублей.

Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Девочка познакомилась с двумя женщинами ромской национальности в парке имени Артема Боровика в районе Марьино, где она гуляла после школы: они попросили Алису показать ближайшее отделение банка.

По пути девочка обменялась номерами телефонов со своими новыми знакомыми. Следующие несколько дней одна из ромок - Елена - звонила Алисе и входила к ней в доверие. Постепенно женщина начала убеждать девочку собрать все имеющиеся дома деньги и передать ей.

В понедельник, 9 сентября, школьница отдала своей новой знакомой 1,4 миллиона рублей, которые скопили ее родители. После этого «подруга» Алисы скрылась.

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