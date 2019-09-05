Россиянин украл автобусную остановку, чтобы хранить в ней картошку

Мужчина пронес ее по половине города и даже через реку.

В российском Ярославле местный житель пришел ночью на остановку, выкорчевал ее из асфальта и унес домой.

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Как отмечается, мужчина пронес ее по половине города и даже через реку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Позднее украденную остановку общественного транспорта удалось найти на его участке.

По словам мужчины, ему остановку «подарили», а сейчас он ее использует в качестве сарая и хранит в ней картошку.