цей матеріал доступний українською

Россиянин украл автобусную остановку, чтобы хранить в ней картошку

15:14, 05 сентября 2019
Русский міръ
392 0
Украденную остановку общественного транспорта удалось найти на его участке / скриншот

Читайте такжеПьяный россиянин выстрелил в шестилетнюю девочку из-за шума во дворе

Как отмечается, мужчина пронес ее по половине города и даже через реку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Позднее украденную остановку общественного транспорта удалось найти на его участке.

По словам мужчины, ему остановку «подарили», а сейчас он ее использует в качестве сарая и хранит в ней картошку.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#остановка