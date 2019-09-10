Ученый Альберт Разин умер в больнице после акта самоссожения

Разин требовал от местных властей принятия решений и мер для сохранения удмуртского языка.

Заслуженный научный деятель Удмуртии Альберт Разин, пытавшийся покончить с собой перед зданием парламента республики в Ижевске, скончался в больнице.

Об этом РИА Новости сообщили в больнице.

Отмечается, что Разин умер в ожоговом отделении.

Альберту Разину летом этого года исполнилось 79 лет. Известно, что он требовал от местных властей принятия решений и мер для сохранения удмуртского языка, добивался, чтобы этот язык дети учили в школе. На удмуртском языке до сих пор говорят в ряде регионов России – более 324 тыс. человек. Существует угроза исчезновения удмуртского языка.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 10 сентября, в Ижевске (Удмуртия, Россия) директор Института человека УдГУ Альберт Разин устроил акт самосожжения перед зданием местного Государственного совета.

Как сообщают в МЧС Удмуртии, Альберт Разин держал в руках плакат с цитатой дагестанского поэта Расула Гамзатова: «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть».

Разин получил ожоги 100% тела и был госпитализирован в тяжелом состоянии.