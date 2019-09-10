В РФ блогера оштрафовали за огромные каретные колеса на его "Жигулях" (видео)

Автомобиль, вроде бы, даже не может поворачивать.

В России инспекторы оштрафовали блогера, который нацепил на свою Lada Priora 72-дюймовые каретные колеса.

Инцидент произошел в Краснодаре, пишет 360tv.

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Судя из сообщения, владелец переоборудовал авто, проехался по главной улице города и припарковал его возле театра. Местные жители начали фотографироваться возле необычной машины, но автоинспекция тюнинг не оценила.

Правоохранители выписали штраф в размере 500 рублей с требованием вернуть автомобилю родные колеса в течение десяти дней.

Владелец авто Ваган Микаелян рассказал, что, вероятно, продолжит ездить на авто еще в течении отмеченного строка, а если придется, то снова заплатит штраф. Также он добавил, что, возможно, попросит кого-то другого сесть за руль.

По словам правоохранителей, причиной для штрафа и требования снять колеса послужило то, что они вроде бы не позволяют автомобилю поворачивать. В целом переоборудование, по словах правоохранителей, угрожает безопасности дорожного движения.

Известно, что из-за новых позолоченных колес клиренс Lada Priora увеличился приблизительно на 1,5 метра, а максимальная скорость авто составляет – 10 км/час.