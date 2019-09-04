Дернул за шлем росгвардейца: участника митинга в Москве приговорили к трем годам колонии (видео)

По мнению судьи, исправление возможно только с реальным лишением свободы.

Фигуранта так называемого "московского дела" о якобы беспорядках во время мирного митинга в российской столице Кирилла Жукова приговорили к трем годам колонии общего режима.

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Такое решение сегодня вынесла судья Тверского районного суда Москвы, сообщает "Медиазона".

Жукова обвинили в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК РФ) во время акции протеста 27 июля. По версии обвинения, он дернул за шлем сотрудника Росгвардии, чем причинил ему физическую боль. Жуков вину не признал.

По мнению судьи, исправление возможно только с реальным лишением свободы.

Видео с задержанным по делу о «массовых беспорядках» Кириллом Жуковым показывали по федеральным каналам https://t.co/ykerpLERX0pic.twitter.com/2xcxOVowAr — Медиазона (@mediazzzona) July 31, 2019

Как сообщал УНИАН, 3 сентября россиянина Данила Беглеца приговорили к двум годам колонии общего режима за то, что он дернул росгвардейца во время акции протеста 27 июля.