"Медведя понять можно": к олигарху из Госдумы РФ пришел медведь и убил 12 его лошадей

Пострадавший депутат Госдумы Сергей Веремеенко задекларировал годовой доход в 492,3 миллиарда рублей, попав в список самых богатых людей России, который составляет Forbes.

Депутат Госдумы из Тверской области Сергей Веремеенко рассказал, что медведь зашел на его конеферму в Кашинском районе и убил 12 лошадей, пока пастухи пили водку.

Видеозапись с трупами лошадей он опубликовал в Instagram.

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«В лесах Тверской области медведи выходят к людям. Их становится очень много, этот медведь появился рядом с конефермой. Будьте осторожны», - написал депутат.

В комментариях к видеозаписи Веремеенко пишет, что медведи не боятся людей, и в последнее время стало чаще нападать.

"Теперь представьте вашу встречу с этим медведем, он пойдет к вам за морковкой, а вы не поймете. Если раньше за лето они убивали 2 лошади, то сейчас за последние несколько дней 15", - написал он.

На вопрос, что делали пастухи, депутат ответил, что "пили горькую".

"Эх!!! Жалко лошадок. И медведей понять можно..." - то ли в серьез, то ли с иронией написала пользовательница соцсети.

Как пишет Tverigrad, Веремеенко принадлежит коневодческое хозяйство в Кашинском районе. В июле Веремеенко вошел в рейтинг Forbes «Власть и деньги», в котором были представлены 100 богатейших госслужащих и депутатов России. Веремеенко задекларировал годовой доход в 492,3 миллиарда рублей. Он оказался в рейтинге на 27 месте.

Как сообщал УНИАН, в российском Комсомольске-на-Амуре полицейские проводят проверку после того, как медведь разрыл могилу на кладбище и утащил тело умершего.