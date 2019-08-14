В России медведь разрыл могилу и утащил покойника
В российском Комсомольске-на-Амуре полицейские проводят проверку после того, как медведь разрыл могилу на кладбище и утащил тело умершего.
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Об этом сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД. Он пояснил, что полиция получила сообщение о вскрытом захоронении на городском кладбище в микрорайоне Старт.
"На место выезжала следственно-оперативная группа, кинолог и охотовед. Были обнаружены следы медведя. Тело умершего пока не найдено", — сказал собеседник агентства.
По его словам, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
"Выезжали на место наши специалисты, у них было разрешение на ликвидацию животного. Этого медведя нашли и отстрелили", — сообщил начальник отдела регионального Минприроды Юрий Колпак.
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