В России придумали правила контактирования ученых с иностранными коллегами
Министерство образования и науки России издало приказ, которым ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами.
Об этом сообщает "Московский комсомолец".
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Приказ, в частности, предусматривает, что российские научные организации должны будут за 5 дней уведомить Минобразования о запланированных встречах с зарубежными коллегами, предоставив список участников.
В момент самой встречи с иностранным ученым российских представителей должно быть минимум двое.
Контакты с зарубежными коллегами в нерабочее время возможны лишь с разрешения руководства, а после встречи нужно направить отчет о ней с круглой печатью в министерство. В отчете нужно отразить основную тему разговора, а также паспортные данные всех ее участников с приложением сканов паспортов иностранцев.
В рекомендациях также указывается, что во время посещения научных организаций иностранцы могут использовать записывающие и копировальные устройства "только в случаях, предусмотренных международными договорами РФ".
Научная общественность России с юмором и грустью восприняла документ. Российские ученые назвали этот приказ непродуманным и попросили наказать тех, кто его придумал.
Как сообщал УНИАН, в российском городе Кирове сотрудники Вятского государственного университета во время экспертизы литературы, изъятой у Свидетелей Иеговы, нашли экстремизм в цитате из Ветхого завета.