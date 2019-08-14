В России придумали правила контактирования ученых с иностранными коллегами

Российских ученых, в частности, заставят сообщать о планируемых встречах и составлять о них отчеты.

Министерство образования и науки России издало приказ, которым ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами.

Об этом сообщает "Московский комсомолец".

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Приказ, в частности, предусматривает, что российские научные организации должны будут за 5 дней уведомить Минобразования о запланированных встречах с зарубежными коллегами, предоставив список участников.

В момент самой встречи с иностранным ученым российских представителей должно быть минимум двое.

Контакты с зарубежными коллегами в нерабочее время возможны лишь с разрешения руководства, а после встречи нужно направить отчет о ней с круглой печатью в министерство. В отчете нужно отразить основную тему разговора, а также паспортные данные всех ее участников с приложением сканов паспортов иностранцев.

В рекомендациях также указывается, что во время посещения научных организаций иностранцы могут использовать записывающие и копировальные устройства "только в случаях, предусмотренных международными договорами РФ".

Научная общественность России с юмором и грустью восприняла документ. Российские ученые назвали этот приказ непродуманным и попросили наказать тех, кто его придумал.

Как сообщал УНИАН, в российском городе Кирове сотрудники Вятского государственного университета во время экспертизы литературы, изъятой у Свидетелей Иеговы, нашли экстремизм в цитате из Ветхого завета.