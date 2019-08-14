В России нашли экстремизм в цитате из Ветхого завета

Признаки экстремизма лингвисты обнаружили во фразе "праведники наследуют землю, и будут жить на ней вовек".

В российском городе Кирове сотрудники Вятского государственного университета во время экспертизы литературы, изъятой у Свидетелей Иеговы, нашли экстремизм в цитате из Ветхого завета.

Об этом пишет местное издание "7х7", которое располагает выводами экспертизы.

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Лингвисты Анна Федяева и Юлия Игошина исследовали литературу, изъятую у людей, задержанных в Кирове осенью 2018 года. Эксперты должны были дать следователям ответ, есть ли в этих книгах, журналах и брошюрах призывы к каким-любо действиям - насильственным и дискриминационным - против любой национальной, религиозной или социальной группы.

Исследовав литературу, эксперты нашли признаки экстремизма во фразе "праведники наследуют землю, и будут жить на ней вовек". Это цитата из псалма 36:29 из Ветхого завета. По мнению лингвистов, здесь демонстрируется "пропаганда неполноценности" по признаку религиозной принадлежности.

"Идет информирование объекта угрозы - "неправедников" - о возможности применения к ним насильственных действий ― смерти, ярко прослеживается демонстрация пренебрежительного (презрительного, агрессивного) отношения к группе лиц по признаку религиозной принадлежности. Идет противопоставление аудитории по признаку «свои» и «чужие», оповещение о доминантном состоянии ожидания насильственных действий в отношении иноверцев, призыв к осуществлению акта физической агрессии в форме причинения смерти "неправедникам", - цитирует издание экспертизу.

Лингвисты пришли к выводу, что в материалах иеговистов есть призывы к действиям против людей другой веры, но нет призывов к разрушению чего-либо, как нет и призывов влиять на органы власти.

Верховный суд России признал управленческий центр "Свидетелей Иеговы" и его региональные отделения экстремистскими организациями в 2017 году. В разных регионах представители этой организации подвергаются уголовному преследованию за миссионерскую деятельность.