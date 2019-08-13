В соборе на Красной площади россиянин пытался подрезать служителя алтаря

Мужчина порвал рубашку на мирянине-алтарнике и размахивал ножом-бабочкой.

В Казанском соборе на Красной площади вооруженный мужчина напал на алтарника с ножом.

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Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

«В соборе Казанской иконы Божией Матери на ул. Никольская мужчина порвал рубашку на мирянине-алтарнике, а затем выхватил нож-бабочку и стал им размахивать. На место прибыли оперативники, которые задержали хулигана. Им оказался 30-летний житель подмосковного Серпухова», - сказал собеседник агентства.

С места происшествия изъяли улики: нож и порванную рубашку мужчины-алтарника. Выясняются подробности случившегося.

Как сообщал УНИАН, в подмосковной Троице-Сергиевой лавре произошёл конфликт между монахами, который закончился поножовщиной.