В соборе на Красной площади россиянин пытался подрезать служителя алтаря
В Казанском соборе на Красной площади вооруженный мужчина напал на алтарника с ножом.
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Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«В соборе Казанской иконы Божией Матери на ул. Никольская мужчина порвал рубашку на мирянине-алтарнике, а затем выхватил нож-бабочку и стал им размахивать. На место прибыли оперативники, которые задержали хулигана. Им оказался 30-летний житель подмосковного Серпухова», - сказал собеседник агентства.
С места происшествия изъяли улики: нож и порванную рубашку мужчины-алтарника. Выясняются подробности случившегося.
Как сообщал УНИАН, в подмосковной Троице-Сергиевой лавре произошёл конфликт между монахами, который закончился поножовщиной.