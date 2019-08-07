Власти Москвы пытаются отвлечь внимание от протестов фестивалями, но артисты отказываются выступать

В то же время, мэрия Москвы запретила выступление некоторых артистов на протестных митингах 10 августа.

На этих выходных в Москве запланирована очередная протестная акция, на этот раз согласованная с местными властями.

Однако в российской столице вновь пытаются отвлечь внимание москвичей от протестов, организовав в парке Горького масштабный фестиваль-пикник, сообщает Meduza.

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В рамках мероприятия, сообщается на сайте парка, 10 августа с полудня до восьми часов вечера пройдет концерт с участием, в числе прочих, Егора Крида, Полины Гагариной, MC Doni, групп «Градусы» и OQJAV.

Однако некоторые исполнители опровергли на своих страницах в соцсетях участие в данном фестивале.

Группа OQJAV на своей странице в ВК объявила, что информация о ее участии "в московском уличном мероприятии 10 августа не соответствует действительности".

Группа "Курара" сообщила в ВК, что ее звали на фестиваль 10 августа, но она отказалась.

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В то же время, как сообщает "Медиазона", мэрия Москвы запретила выступления рэпера Face, групп «Кровосток» и IC3PEAK на протестном митинге 10 августа.

Как сообщал УНИАН, что уже две недели подряд в России проходят массовые протесты, связанные c недопуском независимых кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму, которые должны состоятся 8 сентября.

27 июля и 3 августа, когда в Москве проходили несогласованные акции протеста, в Парке Горького также были организованы музыкально-гастрономические фестивали. В частности, 3 августа там прошел фестиваль "Шашлык Live", организованный за несколько дней. Некоторые музыканты, заявленные в списке участников этого мероприятия, в том числе группы "Браво", Tequilajazzz, Алексей Кортнев (должен был вести концерт) и "Ногу свело!", отказались выступать.