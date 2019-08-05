"Оторву и откушу": главврач российской больницы пообещал кастрировать журналистов

В публикации журналистов говорилось, что 50-летняя пациентка просидела три часа в очереди больницы, но так и не прошла диспансеризацию из-за малого количества специалистов.

Главный врач больницы №8 Обнинска Калужской области РФ Эдуард Иванов пообещал кастрировать местных журналистов.

Об этом сообщается на портале Obninsk.Name.

«Искусство ведения беседы с применением блатных словечек из 90-х и обещаний «пристукнуть», оторвать и откусить (да-да!) половые органы журналистов и вовсе вызывает недоумение, Это нормально, когда так разговаривает мужчина с женщиной, врач с пациентом, а заодно и руководитель больницы с журналистом?» - пишет портал.

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Соответствующим образом главврач отреагировал на публикацию журналистов об инциденте в больнице. В ней сообщалось, что 50-летняя пациентка просидела три часа в очереди, но так и не прошла диспансеризацию из-за малого количества специалистов.

«Ну и что? Она же не на улице была! А кто ее туда вообще звал? Какая, на хрен, диспансеризация? Ее не нужно проходить, за нее нужно деньги получать. Диспансеризация не найдет раннего рака, это невозможно, там нет тестов для поиска ранних заболеваний, это чушь!» - возразил Иванов.

В материале издания говорится, что это далеко не самое яркое высказывание главного врача во время беседы с журналистом. Полную беседу портал не приводит из-за «наличия аморальных и постыдных выражений».

За свой поступок Иванов позднее извинился – мол, «поддался эмоциям, вспылил, допустил грубость и бестактность».

Как сообщал УНИАН, в Еманжелинске Челябинской области приемное отделение городской больницы №1 не приняло инвалида на госпитализацию, оставив его лежать на подгузниках для взрослых.