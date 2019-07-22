"Да ладно, всё нормально": названы самые абсурдные надписи на надгробках россиян

Популярностью у россиян пользуются строчки из песен Шевчука, Цоя и Высоцкого.

Россияне часто используют абсурдные фразы для составления эпитафий на могилах умерших родственников.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявила специалист по посмертным стихам Вероника Миронова.

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По ее словам, родственники умерших редко обращаются к профессиональным поэтам за эпитафиями. Из-за этого на могилах можно встретить странные надписи без смысла и знаков препинания. Также на надгробных памятниках используются строчки из песен.

«Популярностью пользуются строчки из песни Шевчука "Последняя осень", народ любит Цоя и Высоцкого, предпочитают песни из советских фильмов. Недавно я увидела строчку из песни Алены Апиной: «Леха, мне без тебя так плохо!» - сказала Миронова.

Но бывают и юмористические надписи на надгробках.

«Я запомнила две эпитафии: «Здравствуйте, дорогие мои!» - это знаменитое приветствие Регины Дубовицкой, и «Да ладно, всё нормально!» -

Самыми странными памятниками она назвала могильный камень в виде iPhone с логотипом компании Apple на обратной стороне.

«Еще мне попадались памятники в виде мониторов, компьютеров с клавиатурами и даже такой, где вместо портрета была нарисована та самая собачка, означающая, что аккаунт ВК забанен, с эпитафией в виде одного слова - offline», - добавила Миронова.