Россиянин в розыске не смог пропустить концерта Metallica и был задержан
14:30, 22 июля 2019Русский міръ
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Полиция идентифицировала его с помощью устройства идентификации лиц.
Россиянина в розыске задержали на концерте любимой "Металлики" / Instagram, metallica
В Москве полиция задержала находившегося в федеральном розыске 33-летнего россиянина. Его нашли на концерте группы Metallica.
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Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчину задержали прямо на стадионе «Лужники».
Отмечается, что задержанный – уроженец Томской области. В розыск он попал после совершения преступлений в Самаре. Прибыв в Москву, мужчина не смог пропустить выступление любимой группы.
«Надеялся проскочить, но столичную полицию недооценил. В Лужники копы явились не одни, а с чудесным устройством идентификации лиц», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Москве полицейский выкрал начальника и снял с ним порно.
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