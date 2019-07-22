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Россиянин в розыске не смог пропустить концерта Metallica и был задержан

14:30, 22 июля 2019
Русский міръ
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Россиянина в розыске задержали на концерте любимой "Металлики" / Instagram, metallica

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Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчину задержали прямо на стадионе «Лужники».

Отмечается, что задержанный – уроженец Томской области. В розыск он попал после совершения преступлений в Самаре. Прибыв в Москву, мужчина не смог пропустить выступление любимой группы.

«Надеялся проскочить, но столичную полицию недооценил. В Лужники копы явились не одни, а с чудесным устройством идентификации лиц», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейский выкрал начальника и снял с ним порно.

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Теги: #Россия#концерт