В Омске в реабилитационном центре для наркоманов устроили "бойцовский клуб"

В центре действовал запрет на общение с внешним миром.

В Омске обнаружили подпольный реабилитационный центр для людей, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, между которыми устраивали бои.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками полиции установлено, что задержанные с 2017 года руководили так называемым реабилитационным центром. Данная организация не имела лицензии на медицинскую деятельность. Пациенты, которые обратились с целью проведения реабилитационных мероприятий, под предлогом оказания помощи незаконно удерживались там против их воли в условиях изоляции от общества", - сказала Волк.

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По ее словам, сообщить о своем положении родственникам или полиции они не могли, так как в центре действовал запрет на общение с внешним миром.

"Редкие телефонные звонки осуществлялись под контролем представителей администрации. При этом родственники граждан регулярно вносили денежные средства в качестве ежемесячной оплаты. В ходе обыска у подозреваемых изъяты газовый пистолет и предмет, конструктивно схожий с боевым пистолетом, а также большое количество сильнодействующих медицинских препаратов, которые направлены на экспертизу", - добавила Волк.

По данным источника в правоохранительных органах, в центре между больными устраивали спарринг-бои.

Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы"), судом в отношении одного из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его сообщник находится под домашним арестом.