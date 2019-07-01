В РФ женщина решила поджечь вышку сотовой связи, чтобы избавиться от бессонницы

53-летняя женщина посмотрела в интернете ролик о том, что сотовые вышки возле населенных пунктов опасны для здоровья.

Жительница Североуральска (Россия) подожгла вышку сотовой связи, решив, что та плохо влияет на ее здоровье.

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Об этом сообщил представитель МВД РФ, передает Znak.com. 53-летняя женщина посмотрела в интернете ролик о том, что сотовые вышки возле населенных пунктов опасны для здоровья. Тогда она начала думать, что ее недомогания и бессонница связаны с наличием такой вышки около дома, и решила избавиться от нее. Чтобы незаметно выбраться из дома, свердловчанка купила мужу бутылку водки, тот опьянел и крепко спал. Поджог она попыталась совершить в ночь на 20 мая.

Сообщение о поджоге поступило в полицию от оператора мобильной связи - на объекте коммерческого предприятия сработали датчики. На месте инспектор увидел человека, который пытался поджечь спичками обмотанные тряпками провода. При осмотре площадки также нашли пластмассовую бутылку с, предположительно, легковоспламеняющейся жидкостью.

В карманах женщины нашли спички, фонарик и перцовый баллончик. Женщина ранее не была судима. Против нее завели дело.

Как сообщал УНИАН, ранее в российском Новосибирске промоутер-"снеговик" поджег конкурента.