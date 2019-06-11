Во Львове женщина пыталась продать дочь в сексуальное рабство за границу

Женщина пыталась продать своего ребенка за 2,7 тыс. долл. для сексуальной эксплуатации в Чешскую Республику.

Во Львове полицейские задержали 38-летнюю местную жительницу при попытке продать свою 17-летнюю дочь в сексуальное рабство за границу.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, в ходе досудебного расследования работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Львовской области установили, что львовянка подыскивает «клиентов», чтобы продать свою дочь для сексуальной эксплуатации.

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При реализации оперативных мероприятий полицейские задержали женщину в международном аэропорту «Львов» во время получения ею 2,7 тыс. долл. за продажу ребенка.

Отмечается, что после получения денег женщина планировала передать дочь для дальнейшей сексуальной эксплуатации в Чешскую Республику.

В полиции добавили, что задержанная ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей (ст.184 КоАП), совершение насилия в семье (ст.173-2 КУоАП), занятие проституцией (ст. 181-1 КУоАП).

Женщине грозит уголовная ответственность в соответствии с ч.3 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.