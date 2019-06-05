Российский ведущий в эфире федерального канала соврал о том, что в сериале "Чернобыль" соврали

Он заявил, что академику Легасову никто не мешал публиковать статьи о катастрофе 1986 года. Но это не так.

На федеральном российском канале "Россия 24" в рамках вечернего выпуска новостей вышел большой сюжет о сериале "Чернобыль" американской телекомпании HBO. Ведущий Станислав Натанзон обратил внимание на исторические неточности в сюжете и сделал акцент на вещах, которые "переврали продюсеры HBO".

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Однако в итоге, ведущий соврал сам. Внимание на это обратил журналист "Дождя" Илья Шепелин.

В сюжете Натазон отмечает, что сериал полон неточностей как, например, стеклопакеты в домах, которых не было в 1986 году. Однако он обращает особое внимание на "вранье" об академике Легасове, который помогал в ликвидации аварии.

Так, в сериале показывается, как Легасов записывает на кассеты свою правду об аварии, после чего прячет их на улице, пытаясь не попасться на глаза агенту КГБ. По словам Натанзона, Легасову никто не мешал рассказывать правды о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Более того, он свободно публиковался в СМИ, свидетельством чему является его статья в газете "Правда" от 1987 года. Также он утверждает, что академик повесился не из-за властей, а от стыда за катастрофу.

Илья Шелепин же описал несколько другую версию.

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"Ведущий Стас Натанзон (зачем-то еще и пробует актерствовать) утверждает, что в последние годы жизни академик Легасов спокойно публиковался, рассказывал правду о Чернобыле, никто его не притеснял — например, "Правда" 87 году напечатала его огромную статью. И это ложь. Легасов отправил статью в “Правду” в 87ом году, но ее отказались публиковать. Каждый день Легасов звонил знакомому корреспонденту "Правды" и спрашивал: "Есть ли реакция?". Реакции не было. Предложения Легасова тогда же загнобили в Академии наук. Ему, настоящему герою Чернобыля, Горбачев решил не присуждать звание героя соцтруда (хотя премировал его коллег). Легасов, страдающий от лучевой болезни и чувствующий себя изгоем, в 88 году повесился. И уже через две недели после смерти "Правда" всё-таки опубликовала его статью", - написал журналист.

В комментариях под постом Натанзон признал, что был не прав и пообещал извиниться в следующем сюжете о Чернобыле.

"Да, Илья, ты прав. Это ошибка. Я, если честно, про эту статью услышал в одном из чьих-то старых репортажей про Легасова и не дабл-чекнул. Моя ошибка, спасибо, что на нее указал. Я, когда буду еще что-то об этом делать, упомяну об этом и извинюсь", - написал телеведущий.