цей матеріал доступний українською

Создатель сериала «Чернобыль» выложил сценарии эпизодов в открытый доступ

13:22, 05 июня 2019
Кино и музыка
133 0
Сценарий "Чернобыля" могут прочитать все желающие / Скриншот

Читайте такжеПосле успеха сериала HBO в Чернобыль хлынули туристы

Ссылку на сценарий Мэйзин оставил в Twitter. В комментариях к своей публикации он посоветовал не читать сценарий до просмотра сериала. 

Напомним, накануне вышла пятая, заключительная серия мини-сериала «Чернобыль» от HBO. Проект стал событием года международного уровня и еще до завершения съемок возглавил рейтинг лучших сериалов всех времен IMDb, оставив позади "Игру престолов".

В Украине «Чернобыль» покажет канал «1+1».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Чернобыль#сериал