Создатель сериала «Чернобыль» выложил сценарии эпизодов в открытый доступ

Шоураннер драматического сериала «Чернобыль» Крейг Мэйзин выложил в сеть сценарии всех пяти его эпизодов.

Читайте такжеПосле успеха сериала HBO в Чернобыль хлынули туристы

Ссылку на сценарий Мэйзин оставил в Twitter. В комментариях к своей публикации он посоветовал не читать сценарий до просмотра сериала.

As promised, I have made the scripts for #ChernobylHBO available for download. You can find them here: https://t.co/1idf6se53F



And thanks to my podcast partner @johnaugust for supplying a home for the files. Happy reading!