Создатель сериала «Чернобыль» выложил сценарии эпизодов в открытый доступ
Шоураннер драматического сериала «Чернобыль» Крейг Мэйзин выложил в сеть сценарии всех пяти его эпизодов.
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Ссылку на сценарий Мэйзин оставил в Twitter. В комментариях к своей публикации он посоветовал не читать сценарий до просмотра сериала.
As promised, I have made the scripts for #ChernobylHBO available for download. You can find them here: https://t.co/1idf6se53F— Craig Mazin (@clmazin) 4 июня 2019 г.
And thanks to my podcast partner @johnaugust for supplying a home for the files. Happy reading!
Напомним, накануне вышла пятая, заключительная серия мини-сериала «Чернобыль» от HBO. Проект стал событием года международного уровня и еще до завершения съемок возглавил рейтинг лучших сериалов всех времен IMDb, оставив позади "Игру престолов".
В Украине «Чернобыль» покажет канал «1+1».