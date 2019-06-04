В Tinder отрицают передачу данных российских пользователей силовикам

Ранее Роскомнадзор внес Tinder в реестр организаторов распространения информации.

Официальный представитель онлайн-сервиса знакомств Tinder подтвердил журналистам, что данные для включения сервиса в российский реестр организаторов распространения информации (ОРИ) были предоставлены Роскомнадзору. В компании отметили, что это не означает передачу данных о российских пользователях властям.

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«Мы получили запрос на регистрацию от российских органов власти, и на данный момент мы зарегистрировались, чтобы соответствовать требованиям закона. Тем не менее, эта регистрация никоим образом не означает передачу каких-либо пользовательских или личных данных каким-либо российским регулирующим органам. Мы не передавали никаких данных российскому правительству», - сказал представитель Tinder в комментарии "Коммерсанту".

Напомним, Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) популярную онлайн-платформу для романтических знакомств Tinder.

По российским законам попадание в данный реестр накладывает на интернет-сервис ряд обязательств. В частности – собирать и предоставлять по первому требованию силовых органов РФ не только все пользовательские данные, но также переписку, аудио-, видео- и другие материалы пользователей.