"Он мне надоел, оставьте себе": москвичка бросила шестилетнего сына в игровой комнате ТЦ

По некоторым данным, во время задержания мать находилась в состоянии наркотического опьянения.

Гражданка Украины, проживающая в Москве, оставила своего шестилетнего сына в игровой комнате торгового центра. Мальчик провел в ТЦ семь часов, после чего воспитатели вызвали полицию.

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Случай произошел в крупном московском торговом центре на улице Лобненской в воскресенье, 26 мая.

Женщина рано утром привела шестилетнего сына в игровую комнату, оплатила час его пребывания, а сама – пропала. В обед воспитатели накормили мальчика бутербродами, а когда совсем отчаялись дождаться маму, позвонили ей на мобильный телефон.

Свой номер женщина оставила в договоре, который подписала прежде чем передать ребенка в игровую комнату. Однако по телефону она заявила, что не собирается забирать ребенка.

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"Он мне надоел, оставьте его себе", - ответила воспитателям горе-мать, передают источники издания в правоохранительных органах.

После этого воспитатели позвонили в полицию, мальчика отвезли в участок, а маму – вычислили по номеру телефона.

Сейчас женщина задержана на 72 часа. Она дает объяснения следователям. Тем временем мальчик госпитализирован в одну из детских больниц. Его дальнейшую судьбу решат органы опеки. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Следователи совместно с сотрудниками органов опеки проверят жилищные условия ребенка, а также исполнение обязанностей по воспитанию ребенка его родителями.

Как сообщает 360tv, что во время задержания мать находилась в состоянии наркотического опьянения.

А Life Shot удалось разыскать страницу женщины на сайте интим-услуг и в социальных сетях. Оказалось, что ее зовут Виктория, женщина родилась в Харькове, в Москву перебралась около года назад.

Также в сети появилось видео, на котором неадекватная мать отказывается отвечать на вопросы полицейских и говорит, что мальчик якобы не ее.