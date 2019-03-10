Российские пятиклассники устроили на 8 марта акцию «Без баб» и отгоняли школьниц пинками

Пользователи соцсети предположили, что дети начали свою «акцию» под влиянием женоненавистнических пабликов.

В одной из школ российского города Кудрово (Ленинградская область) школьники 5-6 классов объявили на 8 марта акцию «Без баб» и распространяли в школе листовки женоненавистническойн аправленности.

Как сообщила в Facebook Мария Брусенская, мать одной из учениц школы, школьники начали вести себя агрессивно.

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«У дочки в школе вчера пятые и шестые классы объявили акцию "без баб". Один лидер собирал подписи на что-то связанное с акцией. Дочь говорит, сначала они расклеивали листовки, потом некоторые перешли на агрессию, пинали мимо проходящих дев, в том числе мою восьмиклассницу!», - рассказала она.

Публикация спровоцировала резонанс и собрала массу комментариев.

Пользователи предположили, что дети начали свою «акцию» под влиянием российского комедийного сериала «Счастливы вместе» и «женоненавистнических» пабликов.

При этом, некоторые комментарии оставлены якобы от имени школьников-«участников акции». В них утверждается, что «акция» имела юмористический характер, насилия в ней не было, а заявление матери школьницы – клевета.